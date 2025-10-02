Таксист-мигрант переехал на машине сотрудника российского аэропорта и попал на видео

Мигрант-водитель такси переехал на машине сотрудника паркинга московского аэропорта Шереметьево из-за нежелания платить за парковку. ДТП попало на видео, которое публикует официальный Telegram-канал российской воздушной гавани.

Уточняется, что инцидент произошел 18 сентября на привокзальной площади терминала В. На размещенных в сети кадрах видно, как водитель автомобиля Kia Optima умышленно разгоняется и сбивает с ног сотрудника службы безопасности аэропорта, который выставляет ограждения. Затем иностранец снес два шлагбаума и скрылся с места происшествия.

В пресс-службе Шереметьево добавили, что в результате аварии сотрудник паркинга получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Злоумышленника вскоре задержали и по решению суда заключили под стражу. Выяснилось, что ранее он неоднократно нарушал правила пользования услугами аэропорта. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

