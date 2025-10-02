Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:42, 2 октября 2025Путешествия

Таксист-мигрант переехал на машине сотрудника российского аэропорта и попал на видео

Таксист переехал на машине сотрудника паркинга в аэропорту Шереметьево
Алина Черненко

Мигрант-водитель такси переехал на машине сотрудника паркинга московского аэропорта Шереметьево из-за нежелания платить за парковку. ДТП попало на видео, которое публикует официальный Telegram-канал российской воздушной гавани.

Уточняется, что инцидент произошел 18 сентября на привокзальной площади терминала В. На размещенных в сети кадрах видно, как водитель автомобиля Kia Optima умышленно разгоняется и сбивает с ног сотрудника службы безопасности аэропорта, который выставляет ограждения. Затем иностранец снес два шлагбаума и скрылся с места происшествия.

В пресс-службе Шереметьево добавили, что в результате аварии сотрудник паркинга получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Злоумышленника вскоре задержали и по решению суда заключили под стражу. Выяснилось, что ранее он неоднократно нарушал правила пользования услугами аэропорта. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В начале сентября на Ибице водитель под действием веселящего газа сбил трех туристок, которые шли по тротуару. Одна из туристок не выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Стало известно об отказах в выплатах взрослым детям бойцов СВО из-за нестыковок в законе

    ЕС столкнулся с проблемой из-за «стены дронов»

    Эксперт перечислил главных союзников России в случае войны с НАТО

    «Бабушкина» прическа из 50-х стала трендом

    Российский регион попросил у ФАС добиться снижения цен на бензин

    Россияне решили заработать на передаче данных разведке Украины

    Таксист-мигрант переехал на машине сотрудника российского аэропорта и попал на видео

    Цены на нефть упали до минимума с начала лета

    Захарова обвинила Украину в розыгрыше «детской карты»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости