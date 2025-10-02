В Госдуме отреагировали на идею Макрона задерживать российские танкеры с нефтью

Депутат Чепа назвал террористическим актом призыв Макрона по российским танкерам

Предложения президента Франции Эммануэля Макрона вызывают опасения за будущее мира, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на идею французского лидера задерживать российские танкеры с нефтью, чтобы срывать поставки.

Ранее политик обратился с соответствующим предложением к профильным ведомствам европейских стран. Таким образом, считает он, можно обрушить российский нефтеэкспорт и нанести серьезный удар по федеральному бюджету страны.

«Когда президент страны призывает к террористическим актам, это, конечно, звучит странно, и в сегодняшних реалиях становится каким-то сюрреализмом, когда мы слышим такие заявления от руководителей стран. Это, конечно, вызывает опасения за будущее мира», — поделился депутат.

В рамках ужесточения санкционного давления на Россию власти Евросоюза (ЕС) также рассматривают вариант с ограничением поставок нефти по трубопроводу «Дружба». От импорта сырья по этому маршруту продолжают зависеть, в частности, Венгрия и Словакия. Подобным образом, отмечало агентство Bloomberg, руководство блока хочет задобрить президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно настаивал на полном прекращении экспорта российской нефти в Европу. Глава Белого дома грозился отказаться присоединяться к ужесточению мер против РФ, если страны ЕС продолжат закупать энергоносители из РФ.

