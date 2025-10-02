Россия
16:22, 2 октября 2025

В Госдуме отреагировали на идею Макрона задерживать российские танкеры с нефтью

Депутат Чепа назвал террористическим актом призыв Макрона по российским танкерам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Предложения президента Франции Эммануэля Макрона вызывают опасения за будущее мира, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на идею французского лидера задерживать российские танкеры с нефтью, чтобы срывать поставки.

Ранее политик обратился с соответствующим предложением к профильным ведомствам европейских стран. Таким образом, считает он, можно обрушить российский нефтеэкспорт и нанести серьезный удар по федеральному бюджету страны.

«Когда президент страны призывает к террористическим актам, это, конечно, звучит странно, и в сегодняшних реалиях становится каким-то сюрреализмом, когда мы слышим такие заявления от руководителей стран. Это, конечно, вызывает опасения за будущее мира», — поделился депутат.

В рамках ужесточения санкционного давления на Россию власти Евросоюза (ЕС) также рассматривают вариант с ограничением поставок нефти по трубопроводу «Дружба». От импорта сырья по этому маршруту продолжают зависеть, в частности, Венгрия и Словакия. Подобным образом, отмечало агентство Bloomberg, руководство блока хочет задобрить президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно настаивал на полном прекращении экспорта российской нефти в Европу. Глава Белого дома грозился отказаться присоединяться к ужесточению мер против РФ, если страны ЕС продолжат закупать энергоносители из РФ.

