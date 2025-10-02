Из жизни
10:32, 2 октября 2025Из жизни

Уборщицу уволили за тайную работу по 17 часов в день

В Великобритании уволили уборщицу, тайно работавшую по 17 часов в день
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании женщину по имени Муликат Огумодеде уволили за то, что она 16 лет тайно совмещала работу уборщицей в парламенте и банке. Об этом пишет Daily Mail.

Как стало известно суду, с 2008 по 2024 год Огумодеде трудилась пять дней в неделю с 8:00 до 17:00 в банке Deutsche Bank, а с 22:00 до 6:00 — в здании парламента Великобритании. Она обманула работодателей, попав на разные места с помощью разных клининговых компаний. Несмотря на работу по 17 часов в день, уборщица отличалась безупречной дисциплиной и идеальной репутацией.

Когда переработки Огумодеде вскрылись, ее уволили из парламента. Она пыталась оспорить это через суд, утверждая, что достаточно отдыхает в свои выходные. Однако все ее иски были отклонены.

Судья заявил, что режим уборщицы мог негативно отразиться на качестве ее работы. По его словам, из-за усталости люди часто совершают ошибки на рабочем месте. Этому способствует и ухудшение здоровья, которое влекут за собой переработки. Все это вредит не только работнику, но и его начальству и обществу.

Ранее сообщалось, что в Японии лишившийся работы эфиоп обвинил бывшего начальника в обмане и напал на него с ножом. «Он сказал, что поможет мне найти другую работу, но не сделал этого», — объяснил свой поступок преступник.

