Уборщицу уволили за тайную работу по 17 часов в день

В Великобритании уволили уборщицу, тайно работавшую по 17 часов в день

В Великобритании женщину по имени Муликат Огумодеде уволили за то, что она 16 лет тайно совмещала работу уборщицей в парламенте и банке. Об этом пишет Daily Mail.

Как стало известно суду, с 2008 по 2024 год Огумодеде трудилась пять дней в неделю с 8:00 до 17:00 в банке Deutsche Bank, а с 22:00 до 6:00 — в здании парламента Великобритании. Она обманула работодателей, попав на разные места с помощью разных клининговых компаний. Несмотря на работу по 17 часов в день, уборщица отличалась безупречной дисциплиной и идеальной репутацией.

Когда переработки Огумодеде вскрылись, ее уволили из парламента. Она пыталась оспорить это через суд, утверждая, что достаточно отдыхает в свои выходные. Однако все ее иски были отклонены.

Судья заявил, что режим уборщицы мог негативно отразиться на качестве ее работы. По его словам, из-за усталости люди часто совершают ошибки на рабочем месте. Этому способствует и ухудшение здоровья, которое влекут за собой переработки. Все это вредит не только работнику, но и его начальству и обществу.

