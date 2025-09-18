Лишившийся работы 61-летний мужчина напал с ножом на бывшего начальника

В Японии эфиоп лишился работы и 30 раз ударил ножом бывшего начальника

В Японии лишившийся работы эфиоп обвинил бывшего начальника в обмане и напал на него с ножом. Об этом сообщает Japan Today.

61-летнего иностранца задержали в пятницу, 12 сентября, в Токио. Мужчина явился в офис компании по пошиву одежды, где ранее работал, набросился на бывшего начальника и нанес ему 30 ударов ножом в живот.

В ходе следствия выяснилось, что пострадавший был руководителем задержанного около года назад. Позже иностранца уволили. «Он сказал, что поможет мне найти другую работу, но не сделал этого», — объяснил свой поступок пожилой преступник. При этом он отрицает, что намеревался убить бывшего начальника.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. Легкие ранения получил еще один сотрудник компании, который пытался вступиться за руководителя. В полиции заявили, что до происшествия бывший сотрудник несколько раз приходил в офис, чтобы обсудить вопрос своего трудоустройства с потерпевшим.

