Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:17, 18 сентября 2025Из жизни

Лишившийся работы 61-летний мужчина напал с ножом на бывшего начальника

В Японии эфиоп лишился работы и 30 раз ударил ножом бывшего начальника
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Японии лишившийся работы эфиоп обвинил бывшего начальника в обмане и напал на него с ножом. Об этом сообщает Japan Today.

61-летнего иностранца задержали в пятницу, 12 сентября, в Токио. Мужчина явился в офис компании по пошиву одежды, где ранее работал, набросился на бывшего начальника и нанес ему 30 ударов ножом в живот.

В ходе следствия выяснилось, что пострадавший был руководителем задержанного около года назад. Позже иностранца уволили. «Он сказал, что поможет мне найти другую работу, но не сделал этого», — объяснил свой поступок пожилой преступник. При этом он отрицает, что намеревался убить бывшего начальника.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. Легкие ранения получил еще один сотрудник компании, который пытался вступиться за руководителя. В полиции заявили, что до происшествия бывший сотрудник несколько раз приходил в офис, чтобы обсудить вопрос своего трудоустройства с потерпевшим.

Ранее сообщалось, что молодая сотрудница супермаркета из американского штата Калифорния не пережила драки с коллегой на работе. Конфликт между женщинами произошел на рабочем месте.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все рухнуло». Спецпредставитель Путина заявил о начале «обезлюживания» Финляндии из-за разрыва связей с Россией

    Китай протестирует перевозки через Северный морской путь

    Врач предостерег от сна в одной популярной позе

    В Госдуме дали совет одиноким россиянкам по поиску мужей

    Раскрыты траты Петросяна на празднование 80-летия

    Задача про беспилотник попала в российский учебник математики

    Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР

    Охотившийся на мирных россиян командир взвода украинских дронов услышал приговор

    Стало известно о новом деле осужденного за коррупцию бывшего российского министра

    Народная артистка России назвала себя нищей и призвала повысить пенсии актерам и певцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости