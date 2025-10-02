Развивать науку в России решили за счет частников

Премьер-министр Мишустин поручил к 2030 году удвоить частные инвестиции в науку

К 2030 году частные инвестиции в российскую науку должны увеличиться в два раза. Об этом говорится в перечне поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии «Модель развития науки», опубликованных на сайте правительства.

При помощи частников власти предполагают добиться достижения национальной цели по увеличению внутренних затрат на исследования и разработки до двух процентов от ВВП, поставленной президентом страны Владимиром Путиным.

Ответственными за выполнение поручений назначены Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг, Минздрав, Минфин, а также Российская академия наук.

Ранее стало известно, что финансирование госпрограммы развития авиационной промышленности в ближайшие два года урежут почти на 40 процентов по сравнению с утвержденными ранее планами.

В феврале вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия входит в число ведущих стран мира по объему исследований и разработок, а правительство ищет возможности обеспечить ученых всем необходимым.