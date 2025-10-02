Экономика
2 октября 2025

Улицу в индийском городе облюбовали миллиардеры

Виктория Клабукова

Фото: Niharika Kulkarni / Reuters

В Мумбаи образуется собственная «улица миллиардеров». Здесь богатые индийцы начали массово скупать недвижимость за десятки миллионов долларов, выяснил Financial Times (FT).

Речь идет об улице Worli Sea Face в прибрежном районе города. Район обрел престиж в глазах зажиточных индийцев благодаря строительству новой дороги стоимостью 1,5 миллиарда долларов и других инфраструктурных проектов. В интересах местных властей сделать Worli Sea Face «визитной карточкой» Мумбаи.

Элитное жилье в этом месте стали приобретать богатейшие граждане Индии. Так, одним из покупателей является самый богатый банкир Азии, генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак. Также среди приобретателей — основатель Sun Pharmaceuticals Дилип Шангви, представители конгломерата Godrej Group и члены четырех богатейших семей страны. Последние приобрели по меньшей мере семь квартир в одной из ключевых построек района, башне Naman Xana. В Индии насчитывается порядка 200 миллиардеров, треть из которых проживает в Мумбаи.

Как «бункер для миллиардеров» известен рукотворный закрытый остров Индиан-Крик в Майами. Среди владельцев недвижимости называют инвестора-активиста Карла Икана, игрока в американский футбол Тома Брэди и певца Хулио Иглесиаса, а также владельца газеты New York Observer Джареда Кушнера и дочь президента США Иванку Трамп. Только основатель Amazon Джефф Безос приобрел здесь три особняка. Всего на острове насчитывается около 40 резиденций.

