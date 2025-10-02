МВД: В дагестанском селе Унцукуль произошла перестрелка, ранены трое человек

В четверг, 2 октября, шесть человек устроили перестрелку возле школы в селе Унцукуль. Разговор мужчин перерос в драку, а затем — и в стрельбу. В результате трое человек получили ранения, их госпитализировали в ближайшую больницу. Остальных участников перестрелки сейчас ищут сотрудники правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Дагестану.

Версия со школьными разборками не нашла своего подтверждения

Первыми о стрельбе в дагестанском селе сообщили Telegram-каналы. По их данным, вооруженный конфликт произошел между подростками в школе №1. Якобы школьники поспорили в интернете, а затем уже в учебном заведении устроили драку.

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В МВД опровергли эти данные, уточнив, что конфликт произошел недалеко от учебного заведения у дома одного из участников инцидента.

На прилегающей к школе территории произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения пресс-служба МВД Дагестана

Власти сообщили о трех пострадавших

Пострадавшим потребовалось переливание крови. Это мужчины в возрасте от 26 до 30 лет.

В Унцукульскую ЦРБ поступили трое пострадавших с кровотечениями. 30-летний Мурад А. ранен в ногу, 30-летний Юсуп М. — в брюшную полость, а 26-летний Гаджимула М. — в грудь Telegram-канала Baza

По словам директора местной школы, ни один ученик не пострадал.

Причиной перестрелки стал давний конфликт

Жители села договорились решить давний конфликт и пришли к знакомому Юсупу Магомедову, который живет недалеко от школы.

Конструктивного разговора не получилось, началась драка, а затем и стрельба Telegram-канал «112»

Мужчины достали травматические пистолеты и начали стрелять друг в друга. Местные жители решили, что звуки стрельбы доносятся из школы — на самом же деле конфликт произошел в нескольких метрах от нее.

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего

Из шести жителей села Унцукуль, участвовавших в конфликте, троих госпитализировали, еще трое успели скрыться. Их сейчас ищут полиция для привлечения к ответственности.

Следователи регионального управления Следственного комитета России по факту стрельбы уже организовали доследственную проверку.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан организована процессуальная проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению всех участников конфликта СУ СК России по Дагестану

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

