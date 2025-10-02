В G7 задумали решить финансовые проблемы Украины с помощью России

Страны «Большой семерки» (G7) изучают разные варианты решения финансовых проблем Украины, среди которых использование замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении министров финансов стран G7 по итогам встречи в онлайн-формате подчеркивается, что государства намерены действовать в соответствии правовым нормам.

«Мы разрабатываем широкий спектр вариантов удовлетворения финансовых потребностей Украины… среди прочего, эти меры включают скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России», — подчеркивается в документе.

Ранее министры финансов G7 договорились усилить давление на Россию. Страны «Большой семерки» также рассматривают возможность введения торговых ограничений против государств, которые, по их мнению, способствуют финансированию конфликта на Украине.