Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бранн
Сегодня
19:45 (Мск)
Утрехт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Фенербахче
Сегодня
19:45 (Мск)
Ницца
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Рома
Сегодня
19:45 (Мск)
Лилль
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Динамо К
Сегодня
19:45 (Мск)
Кристал Пэлас
Лига конференций|Общий этап. 1-й тур
Локомотив-Кубань
Сегодня
20:00 (Мск)
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Базель
Сегодня
22:00 (Мск)
Штутгарт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
11:13, 2 октября 2025Спорт

В Госдуме отреагировали на возможное возвращение Валиевой в фигурное катание

Депутат Свищев: Валиева вернется в спорт еще более мотивированная, чем раньше
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: George Walker IV-USA TODAY Sports / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на возможное возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в фигурное катание. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Свищева, дисквалификация повлияла на характер спортсменки, что позволит ей хорошо проявить себя в спорте. «Камила вернется еще более мотивированной, чем раньше. Теперь настанет время, когда можно доказать всем, кто был против нее, что она сильная», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине возникли проблемы с перехватом российских ракет. Как ВС РФ обходят комплексы Patriot?

    Российский тренер насмерть забил молодого парня

    На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с ядерной безопасностью

    У клещей начался осенний зажор

    Солистка Artik & Asti вышла замуж

    Зеленский подтвердил разговор с Трампом о дальнобойных ударах по России

    Поисковики вышли на след пропавшей в Красноярском крае семьи

    Стало известно о сговоре США и Турции из-за С-400 и F-35

    В Госдуме отреагировали на возможное возвращение Валиевой в фигурное катание

    Суданские боевики замечены за использованием украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости