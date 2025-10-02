В Госдуме отреагировали на возможное возвращение Валиевой в фигурное катание

Депутат Свищев: Валиева вернется в спорт еще более мотивированная, чем раньше

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на возможное возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в фигурное катание. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Свищева, дисквалификация повлияла на характер спортсменки, что позволит ей хорошо проявить себя в спорте. «Камила вернется еще более мотивированной, чем раньше. Теперь настанет время, когда можно доказать всем, кто был против нее, что она сильная», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).