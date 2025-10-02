В Госдуме предупредили о штрафах за вывешивание списков должников за коммунальные услуги

Депутат Колунов предупредил о штрафах за вывешивание списков должников за ЖКУ

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости предупредил о штрафах за вывешивание списков должников за коммунальные услуги.

«На сегодняшний день вывешивание списков должников за ЖКУ с указанием их персональных данных в подъезде без получения на то согласия является противозаконным», — пояснил депутат.

Он отметил, что управляющим компаниям грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей по статье 13.11 КоАП РФ. Колунов предупредил, что раскрытием персональных данных может считаться в том числе вывешивание списка должников в формате «номер квартиры плюс сумма задолженности», без указания фамилии и имени.

По словам депутата, бытует мнение, что такая информация не позволяет однозначно определить собственника, то есть не раскрывает персональные данные, однако судебная практика показывает, что и она может попасть под статью 13.11 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг и пустующие жилые помещения захотели отнимать у россиян и передавать государству. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.