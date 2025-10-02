Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:58, 2 октября 2025Экономика

В Госдуме предупредили о штрафах за вывешивание списков должников за коммунальные услуги

Депутат Колунов предупредил о штрафах за вывешивание списков должников за ЖКУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости предупредил о штрафах за вывешивание списков должников за коммунальные услуги.

«На сегодняшний день вывешивание списков должников за ЖКУ с указанием их персональных данных в подъезде без получения на то согласия является противозаконным», — пояснил депутат.

Он отметил, что управляющим компаниям грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей по статье 13.11 КоАП РФ. Колунов предупредил, что раскрытием персональных данных может считаться в том числе вывешивание списка должников в формате «номер квартиры плюс сумма задолженности», без указания фамилии и имени.

По словам депутата, бытует мнение, что такая информация не позволяет однозначно определить собственника, то есть не раскрывает персональные данные, однако судебная практика показывает, что и она может попасть под статью 13.11 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг и пустующие жилые помещения захотели отнимать у россиян и передавать государству. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино». Штенгеловых подозревают в финансировании ВСУ

    Европу призвали смириться с политикой Трампа по Украине

    Названы самые популярные смартфоны

    Двое занялись сексом на пляже на глазах у многочисленных отдыхающих

    В Госдуме назвали основное оружие ВСУ против России

    В Госдуме предупредили о штрафах за вывешивание списков должников за коммунальные услуги

    В уголовном деле рэпера Гуфа поставили точку

    Слова Трампа о шансах Киева вернуть территории назвали насмешкой

    В Британии оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk

    Названа причина укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости