Российский подросток получил огнестрельное ранение в ходе погони сотрудников ДПС

В Липецке возбудили дело по факту смерти подростка в результате погони ДПС

В Липецке возбудили дело по факту ранения подростка после погони с ДПС. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ночью 20 сентября инспекторы ДПС заметили нарушение правил дорожного движения (ПДД). Номеров на автомобиле не было, водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования сотрудник полиции применил табельное оружие, в результате 16-летний пассажир получил ранение. Он был доставлен в больницу, но ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Пострадавший без разрешения родителей передал управление машиной 17-летнему знакомому. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пятеро мужчин поплатились за кровавую драку у кафе.