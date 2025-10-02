Мир
18:30, 2 октября 2025Мир

В Кремле прокомментировали задержание во Франции танкера якобы «теневого флота» России

Песков: У Кремля нет информации о происхождении нефти на задержанном танкере
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

У Кремля нет информации о происхождении нефти, которую перевозит задержанный у берегов Франции танкер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не знаю, что это за нефть, каково ее происхождение. Мы не располагаем информацией об этом. Это коммерческая продажа энергоресурсов», — сказал он.

Ранее военно-морские силы Франции задержали судно Boracay под флагом Бенина. Французские власти подозревают танкер в принадлежности якобы «теневому флоту» России. Вскоре стало известно о задержании двух членов экипажа танкера.

