В Кремле высказались об ожиданиях от выступления Путина

Песков заявил, что ожидает концептуального выступления Путина на Валдае
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ожидает глубокого и концептуального выступления главы государства Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, опубликованной ВГТРК в Telegram.

По словам официального представителя Кремля, Путин затронет тему международной ситуации, ее предтечей и развития. «В целом я ожидаю достаточно интересного, глубокого, концептуального, возможно, дискуссионного выступления президента», — сказал он.

Песков подчеркнул, что «Валдай» — международный дискуссионный клуб и говорить о событиях в мире без упоминания России невозможно.

В 2024 году в ходе выступления на пленарной сессии клуба «Валдай» Путин предупредил, что ближайшие 20 лет будут более сложными. При этом он отметил, что прошедшие два десятилетия были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями исторического масштаба.

