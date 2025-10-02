Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:16, 2 октября 2025Бывший СССР

В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

Кулеба: Число погибших из-за непогоды в Одессе увеличилось до 10
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

Число погибших из-за непогоды в Одессе увеличилось до десяти человек, об этом сообщил министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок», — уточнил он.

По словам министра, ситуация признана чрезвычайной, создан штаб для ликвидации последствий. При Одесской областной военной администрации начинает работу комиссия для установления обстоятельств происшествия.

Одессу затопило после сильнейших дождей, всего за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. На фоне обильных дождей, затянувшихся на два дня, метеорологические службы объявили красный уровень погодной опасности. Без электричества из-за ненастья остались почти 24 тысячи жителей Одесской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили обесточившую город зеленую вспышку в небе над Днепром

    Американский конгрессмен рассказал о шести подводных базах пришельцев

    Суд изъял имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино»

    В «Большой семерке» договорились усилить давление на Россию

    Маск стал первым в мире человеком с состоянием 500 миллиардов долларов

    В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

    В России признали выход «окопного РЭБ» на первый план

    В Кремле ответили на слова главы Пентагона «хочешь мира — готовься к войне»

    Владимир Зеленский попал в базу «Миротворца» за поддержку России

    Стало известно о возможном наступлении ВСУ на двух направлениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости