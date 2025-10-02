В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

Кулеба: Число погибших из-за непогоды в Одессе увеличилось до 10

Число погибших из-за непогоды в Одессе увеличилось до десяти человек, об этом сообщил министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок», — уточнил он.

По словам министра, ситуация признана чрезвычайной, создан штаб для ликвидации последствий. При Одесской областной военной администрации начинает работу комиссия для установления обстоятельств происшествия.

Одессу затопило после сильнейших дождей, всего за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. На фоне обильных дождей, затянувшихся на два дня, метеорологические службы объявили красный уровень погодной опасности. Без электричества из-за ненастья остались почти 24 тысячи жителей Одесской области.