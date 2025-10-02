Культура
16:04, 2 октября 2025Культура

В окружении Киркорова высказались о штрафах певца за нарушение ПДД

Представитель Киркорова заявила, что певец оплатил штрафы за нарушение ПДД
Ольга Коровина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Народный артист России Филипп Киркоров оплатил все штрафы, полученные за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на его новом автомобиле Aurus. Об этом заявила пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская в разговоре с «Абзацем».

«Все штрафы погашены, и выполняется это оперативно», — подчеркнула Успенская.

Известно, что модель авто, принадлежащего исполнителю, выпущена в 2025 году, он приобрел ее в мае. На нем отпечатана индивидуальная эмблема с инициалами артиста. Цена за такую машину доходит до 50 миллионов рублей.

1 октября сообщалось, что на новый Aurus Киркорова уже назначили девять штрафов на общую сумму в 13 тысяч рублей. По данным Shot, артиста возит личный водитель, его автомобиль нередко замечают едущим по выделенным для общественного транспорта полосам и по обочинам МКАД на большой скорости.

