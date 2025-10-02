В окружении Киркорова высказались о штрафах певца за нарушение ПДД

Представитель Киркорова заявила, что певец оплатил штрафы за нарушение ПДД

Народный артист России Филипп Киркоров оплатил все штрафы, полученные за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на его новом автомобиле Aurus. Об этом заявила пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская в разговоре с «Абзацем».

«Все штрафы погашены, и выполняется это оперативно», — подчеркнула Успенская.

Известно, что модель авто, принадлежащего исполнителю, выпущена в 2025 году, он приобрел ее в мае. На нем отпечатана индивидуальная эмблема с инициалами артиста. Цена за такую машину доходит до 50 миллионов рублей.

1 октября сообщалось, что на новый Aurus Киркорова уже назначили девять штрафов на общую сумму в 13 тысяч рублей. По данным Shot, артиста возит личный водитель, его автомобиль нередко замечают едущим по выделенным для общественного транспорта полосам и по обочинам МКАД на большой скорости.