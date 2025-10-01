Раскрыта полученная Киркоровым сумма штрафов на новом баклажановом Aurus

На новый Aurus Киркорова назначено 9 штрафов на сумму 13 тыс. рублей

На новый Aurus певца Филиппа Киркорова уже назначили девять штрафов на общую сумму в 13 тысяч рублей. Их количество раскрыл Telegram-канал Shot.

Артиста возит личный водитель, его автомобиль нередко замечают, едущим по выделенным для общественного транспорта полосам и по обочинам МКАД на большой скорости.

Последний штраф за превышение скорости Aurus получил совсем недавно, возможно, в тот день, когда Филиппа Киркорова возили в частную клинику, а его автомобиль сфотографировали на парковке у входа.

Модель авто, принадлежащего исполнителю, выпущена в 2025 году, он приобрел ее в мае. На нем отпечатана индивидуальная эмблема с инициалами артиста. Цена за такую машину доходит до 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Киркоров в два раза поднял гонорар за новогодние концерты. Праздничное выступление будет стоить около 6−8 миллионов рублей.