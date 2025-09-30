Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:01, 30 сентября 2025Культура

Киркоров в два раза поднял гонорар за новогодние концерты

Продюсер Дворцов: Киркоров в два раза поднял гонорар за новогодние концерты
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров, который получил ожоги после возгорания на сцене, начал принимать заказы на новогодние выступления. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» сказал продюсер Сергей Дворцов.

Медиаменеджер отметил, что артист восстановился после травмы и вернулся к корпоративам. «С карьерой у него все хорошо, на корпоративах выступает, но берет заказы уже очень редко. Сейчас уже все начинают брать заказы на Новый год. В принципе, ценник все артисты поднимают раза в два», — сказал Дворцов.

Он отметил, что обычный гонорар Киркорова составляет 3−4 миллиона рублей за выступление, следовательно праздничный концерт будет стоить около 6−8 миллионов рублей.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что вмешался в историю экс-домработницы певицы Аллы Пугачевой Людмилы Дородновой, которая столкнулась с мошенниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

    Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

    Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

    Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Умер бывший главред «Огонька»

    Россияне назвали причины ошибок на работе

    Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

    Раскрыт мотив смертельно ранившего свою начальницу российского банкира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости