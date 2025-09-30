Продюсер Дворцов: Киркоров в два раза поднял гонорар за новогодние концерты

Российский певец Филипп Киркоров, который получил ожоги после возгорания на сцене, начал принимать заказы на новогодние выступления. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» сказал продюсер Сергей Дворцов.

Медиаменеджер отметил, что артист восстановился после травмы и вернулся к корпоративам. «С карьерой у него все хорошо, на корпоративах выступает, но берет заказы уже очень редко. Сейчас уже все начинают брать заказы на Новый год. В принципе, ценник все артисты поднимают раза в два», — сказал Дворцов.

Он отметил, что обычный гонорар Киркорова составляет 3−4 миллиона рублей за выступление, следовательно праздничный концерт будет стоить около 6−8 миллионов рублей.

