Киркоров помог столкнувшейся с мошенниками экс-домработнице Пугачевой

Киркоров рассказал, что помог столкнувшейся с мошенниками домработнице Пугачевой

Исполнитель Филипп Киркоров рассказал, что вмешался в историю экс-домработницы певицы Аллы Пугачевой Людмилы Дородновой, которая столкнулась с мошенниками. Его слова приводит Super.ru.

Отмечается, что женщина является давней помощницей артиста. «Ну как же я своих не бросаю. Конечно же, Люся — человек, с которым я провел почти 40 лет вместе. Она стала жертвой мошенников, Людмила Ивановна наша чуть не осталась без квартиры, но мы вовремя подключились: адвокаты, моя компания, и как-то спасли ее от беды. Слава тебе Господи, все хорошо», — поделился Киркоров.

Ранее сообщалось, что экс-домработница Пугачевой лишилась квартиры в Москве из-за мошенников. Пострадавшая заявила журналистам, что обратилась в правоохранительные органы с заявлением о незаконном присвоении неизвестными своей однокомнатной квартиры в столичном районе Марьино.

