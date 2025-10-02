В Раде рассказали о хаосе с системами ПВО на Украине

Безуглая: На Украине отсутствует интегрированная система ПВО

На Украине отсутствует интегрированная система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в Telegram.

«Плана [ПВО] нет (...). Даже не хочу писать, какой хаос. Силы беспилотных систем (...), Генштаб [Вооруженных сил Украины (ВСУ)], Воздушные силы, Минобороны, кабмин, частные инициативы, местные администрации», — написала парламентарий.

Безуглая также сравнила работу ведомств по вопросу противовоздушной обороны с игрой разных мелодий одним ансамблем.

Ранее стало известно, что ВСУ запретили говорить о нехватке средств ПВО на фронте. Соответствующий документ был выпущен на Украине для журналистов.