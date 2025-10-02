В России отреагировали на ситуацию с растоптанным чиновником плакатом о контрацепции

Депутат Леонов: Знания о способах предохранения не влияют на демографию в России

Знания о способах предохранения не влияют на демографию в России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя ситуацию с порванным и растоптанным чиновником плакатом о контрацепции в женской консультации на Урале.

По мнению депутата, женщины должны знать о всех существующих методах контрацепции, а информация об этом в женских консультациях должна присутствовать.

Парламентарий подчеркнул, что врачи должны помогать россиянкам не только в деторождении, но и защите их здоровья, в частности, консультируя о преимуществах, недостатках и последствиях различных методов контрацепции.

«Мы в Госдуме постоянно поднимаем вопрос демографии, те или иные решения, рекомендуемые правительству, сами вырабатываем. Он гораздо шире, чем контрацепция. В этом плане большую роль играют в том числе и женские консультации, и доабортное консультирование», — обозначил Леонов, перечислив ряд проблем в сфере демографии.

В их числе — недостаток высококвалифицированных психологов, которые могут работать с женщинами и давать им доабортное консультирование, а также низкая заработная плата для таких специалистов.

Кроме того, он выделил среди причин низкой рождаемости в стране — мужское бесплодие, которое не получается вылечить из-за отсутствия финансовой возможности.

Ранее в Екатеринбурге организатор медико-социальной службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович на камеру порвал и растоптал плакат о контрацепции в женской консультации, выразив негодование присутствием подобной информации, «когда такая ситуация демографическая в стране».