В России отреагировали на сообщения о якобы готовящемся ВСУ ударе по Крыму

Волонтер Живов усомнился в успехе анонсированной СМИ операции ВСУ в Крыму

Операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму, если такая осуществится, не будет иметь успеха. Такое мнение высказал блогер и волонтер специальной военной операции Алексей Живов в Telegram.

Перед этим о якобы идущей подготовке украинских сил к операции на полуострове сообщил британский телеканал Sky News. Комментируя новость, Живов напомнил об итогах предыдущих попыток ВСУ наступать. «Думаю, что и эта [попытка], если состоится, окончится провалом», — написал он. При этом блогер не исключил, что в Крыму может произойти серия диверсий на объектах критической инфраструктуры.

Тем временем на Украине рассказали о проблемах с эффективностью средств противовоздушной обороны. Отмечается, что в сентябре ВСУ перехватили только 6 процентов российских ракет.