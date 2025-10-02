Россия
05:09, 2 октября 2025

В России пообещали ответить на провокации Украины в Черном море

Депутат Белик: России есть чем ответить на провокации Украины в Черном море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с NEWS.ru пообещал, что Россия ответит на провокации Украины в Черном море.

«Киев не скрывает, что хотел бы осуществить масштабную операцию на Черноморском направлении. Так или иначе нашей стране есть чем ответить на попытки прорыва противника», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что крупные наступательные действия у Украины нет сил, поэтому власти выдают желаемое за действительное и создают нарративы, которые подхватывают западные СМИ. Белик усомнился, что Киев готовит что-то масштабное, о подобных планах уже знала бы разведка. Однако провокации в Черном море депутат не исключил.

ВСУ пытались атаковать российское побережье Черного моря с помощью безэкипажных катеров 24 сентября.

Экс-вагнеровец Condottiero отмечал, что боестолкновения с ВСУ вышли на новый уровень, — об этом свидетельствуют действия российских военных при отражении атак на акватории портов.

