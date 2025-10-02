В российском регионе в четыре раза увеличили выплаты новобранцам СВО

В Воронежской области до 2,1 миллиона рублей увеличили выплаты новобранцам СВО

В Воронежской области в четыре раза увеличили выплаты новобранцам, заключившим контракты с Вооруженными силами России для службы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Таким образом, с 1 октября региональная часть выплаты составляет 2,1 миллиона рублей вместо 505 тысяч рублей. С учетом федеральной выплаты каждый доброволец единовременно получит 2,5 миллиона рублей. Для этого необходимо заключить контракт в Воронежской области. При этом место прописки и проживания значения не имеет.

В сообщении подчеркивается, что с просьбой об увеличении выплаты к губернатору Александру Гусеву обратились представители служб и организаций, оказывающих помощь участникам СВО, которые привели в пример практику других регионов.

Ранее выплаты новобранцам СВО вдвое увеличили в Красноярском крае. Там контрактники с 15 августа получают от 1,7 миллиона рублей.