04:16, 2 октября 2025

В российском регионе ввели план «Ковер»

Губернатор Мельниченко: В Пензенской области ввели план «Ковер»
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ввели план «Ковер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мельниченко подчеркнул, что план «Ковер» ввели над рядом районов российского региона. Однако он не стал их называть.

Ранее сообщалось, что российский регион подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Shot, взрывы раздаются над Саратовом и Энгельсом. Официальные данные пока не поступали.

До этого несколько взрывов раздалось в небе над Волгоградом. «Грохот фиксировали в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах Волгограда», — отмечается в сообщении.

