16:59, 2 октября 2025Экономика

В США обвинили Китай в использовании заложников

Министр финансов Бессент: Фермеры США стали для Китая заложниками и пешками
Кирилл Луцюк

Фото: Al Drago / Reuters

Не исключено, что в ходе следующего раунда американо-китайских переговоров будет достигнут большой прорыв. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Его процитировало агентство Bloomberg.

Самое важное же должно произойти в ходе регионального саммита в Южной Корее, где, как предполагается, пройдет встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Кроме того, Бессент возлагает большие надежды на свои переговоры с вице-премьером КНР Хэ Лифэном.

При этом министр финансов США констатировал, что, несмотря на торговое перемирие, Китай сократил закупки американской сои. Это вызвало обеспокоенность не только в сельскохозяйственной отрасли, но и среди политиков, представляющих соответствующие регионы. «К сожалению, китайское руководство решило использовать американских фермеров, в частности, производителей сои, в качестве заложников или пешек в торговых переговорах», — посетовал Бессент.

В первой половине августа Бессент заметил, что вопрос о значительном снижении таможенных пошлин США в отношении Китая может быть поднят спустя кварталы или даже год.

