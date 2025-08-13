Экономика
09:37, 13 августа 2025Экономика

В США высказались о предполагаемых сроках снижения пошлин для Китая

Бессент: Вопрос о снижении пошлин США для товаров из КНР может встать через год
Дмитрий Воронин

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вопрос о значительном снижении таможенных пошлин США в отношении Китая, решение которого Белый дом увязывает с необходимостью прогресса в борьбе с поставками наркотиков, может быть поднят спустя кварталы или даже год. Предполагаемые сроки назвал глава американского Минфина Скотт Бессент, которого цитирует ТАСС.

По словам министра, «Китай является источником и поставщиком прекурсоров для фентанила, которые оказываются в Мексике и Канаде и затем попадают в США», что приводит к трагическим последствиям. «Нам понадобятся месяцы, если даже не кварталы или год, видимого прогресса в этом вопросе, прежде чем я бы мог представить, что эти пошлины будут снижены», — сказал Бессент.

Тарифы на поставки товаров для Мехико и Оттавы администрация Трампа ранее также объясняла указанной проблемой.

В Пекине в свою очередь отмечали, что Китай давно ввел полный контроль за оборотом наркотиков, и злоупотребление фентанилом является внутренней проблемой США.

На этой неделе Трамп подписал указ, приостановивший введение повышенных пошлин на товары из Китая еще на 90 дней, до 10 ноября. Также президент США на фоне снижения товарооборота двух стран на 13,1 процента за семь месяцев призвал КНР, «обеспокоенную нехваткой соевых бобов», резко увеличить закупки этого «высококачественного» продукта у американских фермеров.

