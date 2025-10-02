В США высказались о возможной войне с Россией

Полковник Макгрегор заявил о неготовности США к войне с Россией

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказался о возможной войне США с Россией. С таким заявлением он выступил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Макгрегор заявил о неготовности США к войне с Россией и отметил, что российские Вооруженные силы по-прежнему растут.

«Обучение проходит тщательно. Дисциплина очень хороша. Я бы сказал, что нынешнее руководство превосходно. <…> Мы не готовы к войне с ними», — подчеркнул он.

Ранее Макгрегор предрек Западу разрушительные последствия помощи Украине. «Когда конфликт закончится, ведь он не будет идти вечно, ставить условия будет Россия. Именно ее условия придется принять всему миру», — отметил он.