Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:29, 2 октября 2025Мир

В США высказались о возможной войне с Россией

Полковник Макгрегор заявил о неготовности США к войне с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказался о возможной войне США с Россией. С таким заявлением он выступил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Макгрегор заявил о неготовности США к войне с Россией и отметил, что российские Вооруженные силы по-прежнему растут.

«Обучение проходит тщательно. Дисциплина очень хороша. Я бы сказал, что нынешнее руководство превосходно. <…> Мы не готовы к войне с ними», — подчеркнул он.

Ранее Макгрегор предрек Западу разрушительные последствия помощи Украине. «Когда конфликт закончится, ведь он не будет идти вечно, ставить условия будет Россия. Именно ее условия придется принять всему миру», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине

    Охранники знаменитого университета поймали порнозвезду Бонни Блю во время секса в автобусе

    Студент-медик с чрезмерным усердием изучал пациента и пожалел об этом

    На Западе исключили преимущество Украины над Россией

    Смерть россиянки на могиле погибшего на СВО сына объяснили

    В России ответили на угрозы Трампа подводными лодками

    Россиянин раскритиковал любителей двух популярных городов Таиланда

    В США высказались о возможной войне с Россией

    Саммит глав стран ЕС зашел в тупик

    В России пообещали ответить на провокации Украины в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости