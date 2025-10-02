Бывший СССР
Владимир Зеленский попал в базу «Миротворца» за поддержку России

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В базе украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) обнаружили Владимира Зеленского. Как узнало издание «Постньюс», речь идет о полном тезке и одногодке украинского лидера.

На сайте указано, что мужчина сознательно нарушил государственную границу Украины. Кроме того, его обвиняют в покушении на территориальную целостность республики и поддержке «российской агрессии».

Уточняется, что за последние несколько дней в список «Миротворца» были внесены три полных тезки президента Украины.

Ранее в базу украинского сайта попал российский актер Юрий Батурин.

