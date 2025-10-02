Забота о себе
Врачи предупредили о появляющихся за годы до сердечного приступа симптомах

Наталья Обрядина1

Фото: JU.STOCKER / Shutterstock / Fotodom  

Широко распространенное мнение о том, что сердечные заболевания могут возникать внезапно, не соответствует действительности. К такому выводу пришли профессора кардиологии из Северо-Западного университета в Чикаго (США) и Университета Ёнсе в Сеуле (Южная Корея), пишет Daily Mail.

Врачи, проанализировав медицинские карты более чем 9,3 миллиона жителей Южной Кореи с сердечно-сосудистыми заболеваниями и почти семи тысяч американцев с аналогичными диагнозами, установили, что у 99 процентов из них была гипертония. Однако в подавляющем большинстве случаев этот тревожный симптом, проявившийся за годы до сердечного приступа или инсульта, оставался незамеченным или не лечился.

Помимо высокого артериального давления, у многих участников исследования специалисты выявили и другие симптомы, предвещавшие сердечно-сосудистые заболевания: высокий уровень холестерина и сахара в крови, диабет и опыт курения в прошлом.

Ранее эндокринолог Хава Цечоева назвала россиянам четыре причины насторожиться из-за риска угрожающих жизни заболеваний. В частности, на них могут указывать отеки, предупредила врач.

