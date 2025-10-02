Забота о себе
16:34, 2 октября 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали не хранить яйца на дверце холодильника

Диетолог Соломатина: Хранящиеся на дверце холодильника яйца быстрее портятся
Наталья Обрядина1

Фото: Cristian Zamfir / Shutterstock / Fotodom

Хранящиеся на дверце холодильника яйца быстрее портятся, предупредила диетолог Елена Соломатина. Об этом она рассказала россиянам в разговоре с Life.ru.

Врач объяснила, что температура в дверце холодильника нестабильна, если часто открывать ее. Из-за этого хранящиеся там яйца быстрее портятся. Кроме того, если открыть дверцу резко, яйца могут треснуть. «Микротрещины — входные ворота для бактерий, что ускоряет порчу», — уточнила Соломатина. Также она отметила, что особенно легко повреждаются и более уязвимы для бактерий яйца с тонкой белой скорлупой.

В то же время пищевой технолог Нелли Львович напомнила, что на упаковке яиц указаны условия их хранения — от 0 до 25 градусов. Она посоветовала хранить продукт при комнатной температуре, например, в кладовке, где не очень жарко, или в прохладном месте возле окна.

Ранее инженер пищевой промышленности Монтсе Мелендес объяснила опасность яиц с треснувшей скорлупой. По ее словам, через микроповреждения внутрь яйца могут проникнуть патогенные микроорганизмы.

.
