Захарова обвинила Украину в розыгрыше «детской карты»

Захарова: Киев не публикует данные о якобы похищенных Россией детях
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Власти Украины не раскрывают имена якобы похищенных Россией десятков тысяч украинских детей. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает корреспондент «Лента.ру».

«Почему же они не публикуют данные тех детей, которых якобы разыскивают? Потому что они разыгрывают эту карту, они разыгрывают "детскую карту"», — сказала она.

По словам Захаровой, украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы похитила десятки тысяч детей. Она также напомнила, что Киев разглашает данные несовершеннолетних, внесенных в базу «Миротворец».

Ранее обозреватель Деклан Хейс обвинил Украину в нелепости обвинений России. По его словам, похищение такого количества людей сильно растянуло бы логистические возможности даже «лучших армад инопланетных захватчиков».

