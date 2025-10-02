Мир
14:55, 2 октября 2025Мир

Захарова заявила о выходе отношений России и Запада за рамки холодной войны

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия находится в состоянии «иной формы конфликта» со странами Запада, отношения уже вышли за рамки холодной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы уже находимся в состоянии иной формы конфликта: здесь уже холодом давно не несет — здесь уже огонь, о чем говорят и сами западники», — сказала она.

По ее словам, шумиха вокруг так называемых российских дронов служит исключительно для оправдания в глазах общественности стран Европейского союза их прямого столкновения с нашей страной.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что об уже идущей «войне нового типа» с Россией. В свою очередь Захарова отметила, что в словах польского премьера содержится явное противоречие, ведь Запад надеялся на блицкриг в конфликте на Украине.

    Все новости