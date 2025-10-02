Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 2 октября 2025Мир

Захарова рассказала о надеждах Польши на блицкриг

Захарова: В словах Туска противоречие, Запад надеялся на блицкриг на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Globallookpress.com

В словах премьер-министра Польши Дональда Туска содержится явное противоречие, ведь Запад надеялся на блицкриг в конфликте на Украине. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не вижу в этих словах ничего нового, единственное, что меня не устраивает, — это слова, что Запад якобы не хотел конфликт. В словах Туска явное противоречие — Запад надеялся на блицкриг в украинском конфликте», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, западные страны и Польша в частности «моделировали конфликт на Украине, снабжая Киев оружием». Поэтому то, что европейские политики говорят, что они якобы делают это вопреки собственным желаниям, «означает идти против истины», заключила дипломат.

29 сентября Туск заявил, что об уже идущей «войне нового типа» с Россией. Он подчеркнул, что лидеры общественного мнения должны «заставить» все западное трансатлантическое сообщество осознать, что конфликт с Москвой — не перспектива, а уже состоявшийся факт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Внешность Памелы Андерсон на новых фото после смены имиджа взбудоражила фанатов

    Раскрыта причина перестрелки в российском селе

    Премьер Польши назвал главное преимущество России перед Европой

    В российском регионе задержали обученных Украиной для совершения терактов людей

    Раскрыты подробности произошедшей в российском селе перестрелки

    Отцу оппозиционера Леонида Волкова вынесли приговор

    Мужчина съел своих павлинов и попал под суд

    Орбан предложил способ борьбы с военными планами ЕС против России

    Раскрыто число пострадавших во время стрельбы в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости