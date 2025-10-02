Захарова: В словах Туска противоречие, Запад надеялся на блицкриг на Украине

В словах премьер-министра Польши Дональда Туска содержится явное противоречие, ведь Запад надеялся на блицкриг в конфликте на Украине. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не вижу в этих словах ничего нового, единственное, что меня не устраивает, — это слова, что Запад якобы не хотел конфликт. В словах Туска явное противоречие — Запад надеялся на блицкриг в украинском конфликте», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, западные страны и Польша в частности «моделировали конфликт на Украине, снабжая Киев оружием». Поэтому то, что европейские политики говорят, что они якобы делают это вопреки собственным желаниям, «означает идти против истины», заключила дипломат.

29 сентября Туск заявил, что об уже идущей «войне нового типа» с Россией. Он подчеркнул, что лидеры общественного мнения должны «заставить» все западное трансатлантическое сообщество осознать, что конфликт с Москвой — не перспектива, а уже состоявшийся факт.