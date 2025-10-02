Бывший СССР
Зеленский обсудил санкции и использование российских активов с руководством ЕС

Зеленский встретился с главой ЕК фон дер Ляйен и председателем Евросовета Коштой
Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства написал, что он обсудил с руководством Европейского Союза (ЕС) использование российских замороженных активов. Также он вновь призвал принять новый, 19-й пакет санкций против РФ.

Кроме того, на встрече политик подтвердил готовность Украины присоединиться к проекту «Стена дронов» и поделиться своим опытом. Он также сообщил, что обсудил евроинтеграцию республики и открытие первого переговорного кластера в рамках процесса вступления в ЕС вместе с Молдавией.

1 октября стартовал неформальный саммит лидеров стран — членов ЕС в Копенгагене. Издание Politico уже сообщило, что встреча зашла в тупик из-за того, что участники мероприятия обсуждают кризис, вместо того, чтобы его решать.

