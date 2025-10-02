Бывший СССР
Зеленский одним словом и тремя эмодзи прокомментировал обмен пленными с Россией

Фото: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy Via Telegram / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский одним словом и тремя эмодзи отреагировал на возвращение 185 военных, переданных в рамках обмена пленными с Россией. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дома», — написал он. Кроме того, украинский лидер опубликовал три эмодзи в виде украинского флага.

Он также сопроводил сообщение видео, запечатлевшим возвращение украинских солдат. На опубликованных кадрах военные выходят из автобусов, обнимаются с, предположительно, сослуживцами и звонят родным.

Ранее Минобороны России сообщило об обмене пленными в формате 185 на 185. Впоследствии эту информацию также подтвердил украинский президент.

