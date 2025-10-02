Бывший СССР
15:54, 2 октября 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил обмен военнопленными с Россией

Зеленский подтвердил возвращение 185 военнопленных на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинская сторона подтвердила возвращение 185 военнопленных в ходе обмена с Россией. Об обмене сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена (...) Всем обязательно будет оказана необходимая поддержка», — написал он.

Информацию также подтвердили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) при Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. Отмечается, что самому младшему военнослужащему исполнилось 26 лет, а самому старшему — 59 лет.

Ранее в Минобороны России сообщилио новом обмене военнопленными с Украиной. В ведомстве уточнили, что обмен произошел в соответствии с договоренностями, которые Москва и Киев достигли в июле в Стамбуле.

