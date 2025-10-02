Силовые структуры
Женское тело в люке вывело российских полицейских на серию преступлений

В Курганской области спустя 40 лет задержали мужчину, виновного в трех убийствах
Следователи завершили расследование серии преступлений, совершенной более 40 лет назад в Курганской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным СК, выйти на след преступника получилось после обнаружения женщины в канализационном люке в апреле 1998 года. На причастность решили проверить местного жителя, который уже попадал в поле зрения полицейских и на момент расследования дела отбывал наказание за другое преступление. Его этапировали в Курган. Во время следственных действий выяснилось, что с найденной женщиной он расправился в собственной квартире. Мужчина забил ее молотком, а ночью выбросил в люк.

Позже оказалось, что это не единственное преступление злоумышленника. Еще в 1983 году он расправился с мужчиной из-за конфликта на улице, а в 1987 – с подростком, с которым случайно познакомился в автобусе.

Сейчас мужчина 1967 года обвиняется в трех расправах с особой жестокостью. Он уже дал признательные показания.

Ранее тренер по вольной борьбе насмерть забил сына своей любовницы в Дагестане.

