Звезда сериала «Наша Russia» уехал в Дубай

Ставший бездомным актер Магдьяш будет преподавать актерское мастерство в Дубае

Актер Валерий Магдьяш, известный по роли гастарбайтера в сериале «Наша Russia», уехал в Дубай. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Магдьяш переехал в ОАЭ в сентябре 2025 года и сейчас планирует начать преподавательскую деятельность: обучать релокантов и местных россиян актерскому мастерству. Известно, что несколько лет артист находился в ставропольском приюте для бездомных.

В середине нулевых артист стал жертвой грабежа: нападавшие отняли у него деньги, полученные от продажи квартиры. После удара арматурой по голове он впал в кому и перенес четыре операции. После этого друзья смогли определить Валерия в приют для бездомных под Пятигорском. В какой-то момент он также выступал в местном ДК и участвовал в некоторых постановках.

В 2024 году стало известно, что телеканал ТНТ собирается перезапустить юмористическую телепрограмму «Наша Russia». При этом Магдьяш не участвовал в съемках новых серий проекта.