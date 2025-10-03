59-летняя Холли Берри показала полуобнаженную грудь со словами «лучшая версия себя»

Актриса Холли Берри показала откровенное фото и поделилась мыслями о менопаузе

Американская актриса Холли Берри показала откровенное фото со словами «лучшая версия себя». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда «Женщины-кошки» снялась на палубе яхты в полупрозрачном платье в горох. При этом декольте изделия было оформлено молнией, которую знаменитость расстегнула. Так, она продемонстрировав на камеру полуобнаженную грудь.

В описании под снимками Берри поделилась своими мыслями о менопаузе. «Сегодня месяц, как я столкнулась с менопаузой. Я чувствую себя счастливой. 10 лет назад никто не сказал бы мне, что я создам группу поддержки для женщин, переживающих менопаузу, и что я буду лучшей версией себя. Это праздник, дамы», — подписала она публикацию, которая набрала 77,9 тысячи лайков.

