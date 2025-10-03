Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 3 октября 2025Ценности

59-летняя Холли Берри показала полуобнаженную грудь со словами «лучшая версия себя»

Актриса Холли Берри показала откровенное фото и поделилась мыслями о менопаузе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halleberry

Американская актриса Холли Берри показала откровенное фото со словами «лучшая версия себя». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда «Женщины-кошки» снялась на палубе яхты в полупрозрачном платье в горох. При этом декольте изделия было оформлено молнией, которую знаменитость расстегнула. Так, она продемонстрировав на камеру полуобнаженную грудь.

В описании под снимками Берри поделилась своими мыслями о менопаузе. «Сегодня месяц, как я столкнулась с менопаузой. Я чувствую себя счастливой. 10 лет назад никто не сказал бы мне, что я создам группу поддержки для женщин, переживающих менопаузу, и что я буду лучшей версией себя. Это праздник, дамы», — подписала она публикацию, которая набрала 77,9 тысячи лайков.

В августе Холли Берри в откровенном виде поплавала в бассейне.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша высказалась о разрыве дипотношений с Россией

    Маск высмеял «пустоголового» премьера Британии

    59-летняя Холли Берри показала полуобнаженную грудь со словами «лучшая версия себя»

    Женщина заподозрила мужа в измене с ее сестрой и наняла для нее киллера

    Сотрудницу частной школы выжили с работы из-за подозрений в колдовстве

    Обстановку в закрытом российском аэропорту сняли на видео

    В Германии закрыли аэропорт из-за неопознанных дронов

    Статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна вернули в Вашингтон

    Избивший школьника в Саратове мужчина оказался мигрантом

    В Германии захотели возврата призыва в армию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости