Агата Муцениеце раскрыла вес во время беременности

Актриса Агата Муцениеце заявила, что набрала 12 килограммов из-за беременности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Беременная актриса Агата Муцениеце, родившаяся в Латвии, раскрыла свой вес. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Известно, что 36-летняя звезда ждет ребенка от российского музыканта Петра Дранги. Она заявила, что во время беременности набрала 12 килограммов, достигнув 68,4 килограмма. «Все мы помним, что самый быстрый набор веса идет уже в самом конце, где я сейчас и нахожусь!» — указала в подписи артистка.

При этом Муцениеце отметила, что у нее не хватает сил заниматься спортом и она не придерживается диет.

Известно, что Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу в августе. В свою очередь, в июле в Головинском районном суде Москвы определили место жительства сына актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. 12-летний Тимофей будет проживать с матерью.

