Англиканскую церковь впервые возглавила женщина

Сара Маллалли является первой женщиной, ставшей главой Англиканской церкви. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Я приветствую назначение ее преподобия достопочтенной госпожи Сары Маллалли новым архиепископом Кентерберийским и первой женщиной, занявшей этот пост», — заявил британский премьер.

Официально в должность Маллалли вступит на церемонии в Кентерберийском соборе в январе.

Первой женщине, назначенной на пост архиепископа Кентерберийского, сейчас 63 года. Она является епископом Лондона.

