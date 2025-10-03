Мир
18:54, 3 октября 2025

Англиканскую церковь впервые возглавила женщина

Сара Маллалли является первой женщиной, ставшей главой Англиканской церкви
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ian West / Pool / Reuters

Сара Маллалли является первой женщиной, ставшей главой Англиканской церкви. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Я приветствую назначение ее преподобия достопочтенной госпожи Сары Маллалли новым архиепископом Кентерберийским и первой женщиной, занявшей этот пост», — заявил британский премьер.

Официально в должность Маллалли вступит на церемонии в Кентерберийском соборе в январе.

Первой женщине, назначенной на пост архиепископа Кентерберийского, сейчас 63 года. Она является епископом Лондона.

Ранее Церковь Святого Петра в британском городе Шипли стала устраивать рестлинг-поединки в храме ради привлечения верующих. Перед боями проводится коллективная молитва.

