Авиакомпания Ryanair призвала НАТО сбивать российские дроны

Ryanair призвала НАТО сбивать российские дроны над маршрутами аэропортов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Matias Chiofalo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ирландская авиакомпания Ryanair призвала НАТО «сбивать российские дроны» над маршрутами аэропортов. Об этом сообщает Politico.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего обнаружили 19 беспилотников, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

Между тем в Минобороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

