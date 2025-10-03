«АвтоВАЗ» заявил об отказе владельца попавшей в аварию Lada Vesta дать доступ к машине

«АвтоВАЗ»: Владелец попавшей в аварию Vesta отказался дать доступ к машине

Владелец Lada Vesta, попавшей в аварию во Владимирской области из-за заклинившего руля, отказался дать производителю доступ к машине. Об этом со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа» сообщает РИА Новости.

18 сентября жительница Гусь-Хрустального района Владимирской области попала в ДТП на автомобиле Lada Vesta. Машина 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась. В компании-производителе заявили о намерении всесторонне расследовать инцидент.

«"АвтоВАЗ" в пятницу пытался неоднократно связаться с владельцем Lada Vesta — машины, попавшей в аварию во Владимирской области, но тот отказался от диалога и предоставления доступа специалистов производителя к автомобилю, они по-прежнему готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденной машины», — пояснили в пресс-службе компании.

Представители автоконцерна констатировали, что отказ продолжить диалог и обеспечить доступ к автомобилю наших технических специалистов усложняет процесс установления причин ДТП, а имеющиеся сейчас фотографии с места происшествия не позволяют даже предположить, что случилось с машиной.

