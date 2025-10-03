Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 3 октября 2025Россия

Боец подразделения Орлан попал под удар ВСУ в российском регионе

Губернатор Гладков: Боец «Орлана» попал под удар ВСУ в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Боец подразделения «Орлан» попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино наш боец получил тяжелые ранения в результате атаки дрона. Сослуживцы оперативно доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу», — написал он.

По словам главы области, врачам не удалость спасти бойца подразделения. Гладков выразил соболезнования всем родным и близким мужчины.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на пятницу, 3 октября, атаковали Россию с помощью двух десятков дронов. По данным оборонного ведомства, больше всего летательных аппаратов — девять — сбили над акваторией Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо одно из главных последствий конфискации активов России. Чем это обернется для Евросоюза?

    МИД Украины прокомментировал возможный срыв поставок оружия США

    Доктор Мясников назвал россиянам опасную причину осенней усталости

    Родственнику умершего фигуранта дела миллиардера Сулейманова избрали меру пресечения

    Банк России призвал не давить на него в вопросе о ключевой ставке

    Пятерых детей участника СВО отправили в детдом во время его службы на фронте

    ВСУ ударили по торговому центру в российском регионе

    Российскому миллиардеру Сулейманову предъявили обвинение

    Пропавшего четыре дня назад россиянина нашли бездыханным в морге Таиланда

    Памелу Андерсон сравнили с Людмилой Гурченко из-за нового имиджа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости