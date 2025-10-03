Боец подразделения Орлан попал под удар ВСУ в российском регионе

Губернатор Гладков: Боец «Орлана» попал под удар ВСУ в Белгородской области

Боец подразделения «Орлан» попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино наш боец получил тяжелые ранения в результате атаки дрона. Сослуживцы оперативно доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу», — написал он.

По словам главы области, врачам не удалость спасти бойца подразделения. Гладков выразил соболезнования всем родным и близким мужчины.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на пятницу, 3 октября, атаковали Россию с помощью двух десятков дронов. По данным оборонного ведомства, больше всего летательных аппаратов — девять — сбили над акваторией Черного моря.