Болельщики австрийского клуба вывесили баннер с российским футболистом на игре Лиги Европы

Фанаты австрийского «Штурма» вывесили баннер с Юраном на игре Лиги Европы

Болельщики австрийского «Штурма» вывесили баннер с изображением бывшего российского футболиста клуба Сергея Юрана перед матчем общего этапа Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Баннер был посвящен победе «Штурма» над «Рейнджерс» в матче группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2000/2001. В той игре австрийцы взяли верх над соперником со счетом 2:0, а один из мячей забил Юран. «Давайте, парни. Сделайте это снова», — было написано на полотне.

Игра прошла в четверг, 2 октября, в австрийском Граце. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

«Штурм» стал последней командой в карьере Юрана. За этот клуб он выступал с 2000 по 2001 год и помог команде с первого места выйти из группы в Лиге чемпионов. Помимо «Рейнджерс», соперниками «Штурма» были «Галатасарай» и «Монако».