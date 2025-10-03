Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:35, 3 октября 2025Культура

Чулпан Хаматову призвали определиться с позицией

Глава ФПБК Бородин призвал Чулпан Хаматову определиться со своей позицией
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что актрисе Чулпан Хаматовой стоит определиться со своей позицией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он обратился к актрисе, которая покинула страну после начала специальной военной операции (СВО), после публикации в социальных сетях роликов, на которых она танцевала под песни «Ласкового мая».

«Возникает вопрос. Чулпан, определись с позицией. Хочешь выступать и говорить на русском или все-таки продолжаешь усердно учить латышский?» — написал Бородин.

Бородин обратил внимание на то, что, с одной стороны, Чулпан изучает латышский язык, с другой — показывает, что скучает по своей стране.

Ранее стало известно, что уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова высказалась о своем истинном гражданстве. Она отметила, что теперь не сможет сыграть роли на русском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо одно из главных последствий конфискации активов России. Чем это обернется для Евросоюза?

    Назван процент непьющих россиян

    В Норвегии закрыли дело о якобы связанной с Россией кибератаке

    В сети раскритиковали внешность 56-летней Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото

    Артемий Лебедев дал россиянам совет о колбасе и чае

    Сбившего российского байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

    Разлив нефти поставил под угрозу краснокнижных животных в российском регионе

    Чулпан Хаматову призвали определиться с позицией

    Прожившая восемь лет в индийской пещере россиянка вернулась домой с детьми

    ЦБ резко повысил курс доллара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости