Десятки российских школьников подхватили острую кишечную инфекцию

В Карелии 27 учеников начальной школы подхватили острую кишечную инфекцию

В поселке Новая Вилга в Карелии 27 учеников начальной школы подхватили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщили в республиканском Минздраве, передает РИА Новости.

По данным российского ведомства, одного ребенка доставили в инфекционную больницу, его состояние «ближе к удовлетворительному». Десятки детей были отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии с легким течением заболевания.

Все необходимые противоэпидемические мероприятия будут проведены, заверили специалисты.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге следователь возбудил уголовное дело после массового отравления детей в столовой школы № 178.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В одной из школ Хабаровского края произошло массовое отравление учащихся, 25 детям понадобилась медицинская помощь.