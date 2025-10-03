Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:57, 3 октября 2025Экономика

Долю поддельных ювелирных изделий в России оценили

Эксперт Ильяшенко: Каждое пятое ювелирное украшение в России является подделкой
Вячеслав Агапов

Фото: Bulbul Ahmed / Unsplash

Доля фальсифицированных и контрафактных ювелирных изделий может доходить до 20 процентов. О том, что каждое пятое украшение является подделкой, рассказала Известиям» доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

По оценке эксперта, рынок контрафакта и фальсификата в стране составляет порядка 56 миллиардов рублей. Доля изделий, где качественные характеристики не соответствуют заявленным, может доходить даже до 30 процентов, добавил независимый аналитик Андрей Бархота. В подобных изделиях могут использовать золото иной пробы, менее рафинированные сплавы и синтетические минералы вместо подлинных драгоценных камней.

«Главный риск для покупателей — финансовые потери. Люди переплачивают за позолоченные изделия, принимая их за золото, или покупают украшения 375-й пробы вместо заявленной 585-й. Дополнительная проблема — использование синтетических камней под видом натуральных», — пояснил Вячеслав Мищенко из Президентской Академии.

Рост фальсификата и подделок подтолкнул власти к ужесточению правил продажи ювелирных изделий. Минфин предлагает обязать магазины размещать печатную «памятку потребителя», где станет показываться учетный номер объекта в ГИИС ДМДК и специальный двухмерный код. В ведомстве полагают, что таким образом россияне смогут на местах проверить клеймо и маркировку товаров. Сейчас о возможности проверки ювелирных изделий знают не все.

«Никаких дополнительных расходов для участников рынка это нововведение не повлечет — памятку и QR-код нужно просто распечатать с сайта Федеральной пробирной палаты», — поясняют в министерстве.

По данным холдинга Sokolov, в I квартале 2025 года жители России потратили на ювелирные изделия на 6,2 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Речь идет о сумме 119,3 миллиарда рублей. Средний чек по рынку увеличился почти на 19 процентов и превысил десять тысяч рублей. Розничные цены в среднем выросли почти на 30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по находящемуся в полутора тысячах километрах от границы региону России

    Муж ушел от порнозвезды Бонни Блю из-за орального секса

    Раскрыт секрет безупречной чистоты в квартире

    «Настоящую военную удачу» показали на видео

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в застегнутой на одну пуговицу блузе

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Долю поддельных ювелирных изделий в России оценили

    В Евросоюзе ответили на вопрос об ограничении выдачи виз россиянам

    Страны «Большой семерки» прокредитовали Украину за счет российских активов

    Привычный напиток назвали защитником от рака печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости