Долю поддельных ювелирных изделий в России оценили

Эксперт Ильяшенко: Каждое пятое ювелирное украшение в России является подделкой

Доля фальсифицированных и контрафактных ювелирных изделий может доходить до 20 процентов. О том, что каждое пятое украшение является подделкой, рассказала Известиям» доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

По оценке эксперта, рынок контрафакта и фальсификата в стране составляет порядка 56 миллиардов рублей. Доля изделий, где качественные характеристики не соответствуют заявленным, может доходить даже до 30 процентов, добавил независимый аналитик Андрей Бархота. В подобных изделиях могут использовать золото иной пробы, менее рафинированные сплавы и синтетические минералы вместо подлинных драгоценных камней.

«Главный риск для покупателей — финансовые потери. Люди переплачивают за позолоченные изделия, принимая их за золото, или покупают украшения 375-й пробы вместо заявленной 585-й. Дополнительная проблема — использование синтетических камней под видом натуральных», — пояснил Вячеслав Мищенко из Президентской Академии.

Рост фальсификата и подделок подтолкнул власти к ужесточению правил продажи ювелирных изделий. Минфин предлагает обязать магазины размещать печатную «памятку потребителя», где станет показываться учетный номер объекта в ГИИС ДМДК и специальный двухмерный код. В ведомстве полагают, что таким образом россияне смогут на местах проверить клеймо и маркировку товаров. Сейчас о возможности проверки ювелирных изделий знают не все.

«Никаких дополнительных расходов для участников рынка это нововведение не повлечет — памятку и QR-код нужно просто распечатать с сайта Федеральной пробирной палаты», — поясняют в министерстве.

По данным холдинга Sokolov, в I квартале 2025 года жители России потратили на ювелирные изделия на 6,2 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Речь идет о сумме 119,3 миллиарда рублей. Средний чек по рынку увеличился почти на 19 процентов и превысил десять тысяч рублей. Розничные цены в среднем выросли почти на 30 процентов.