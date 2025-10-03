Британская певица Дуа Липа похвасталась фигурой в сияющем боди

Британская певица и модель Дуа Липа похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя исполнительница предстала на размещенном снимке в расшитом пайетками сияющем боди золотого оттенка.

Помимо этого, звезда примерила черные удлиненные перчатки и колготки в сетку. В то же время она отказалась от бюстгальтера.

В сентябре Дуа Липа вышла на сцену в нижнем белье. Исполнительница выступала перед фанатами в белом комплекте, состоящем из бюстгальтера и трусов. Кроме того, звезда надела пояс для чулок.