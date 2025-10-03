Экономика
20:46, 3 октября 2025Экономика

Эксперт назвал опасные осенние привычки автолюбителей

Автоэксперт Хайцеэр: Осенью особенно опасны резкие маневры на дороге
Мария Черкасова

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

При наступлении осенней погоды наибольшую опасность для водителей представляют резкие маневры и торможение, а также наезд на глубокие лужи на высокой скорости. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он отметил, что дождливая осень — это сигнал для водителей избегать резких движений на скользкой дороге. Еще одна вредная привычка — использование всесезонной резины, которая неэффективна ни зимой, ни летом.

Проезд по глубокой луже на высокой скорости опасен возникновением аквапланирования — эффектом, когда шина теряет контакт с дорогой из-за водяной пленки, и автомобиль теряет устойчивость. Хайцеэр добавил, что преждевременный переход на зимние шины усугубляет эту проблему.

Он пояснил, что на зимней резине вхождение в лужу еще опаснее, чем на летней, потому что зимняя резина менее эффективно выталкивает воду из пятна контакта шины с дорогой.

Ранее Ян Хайцеэр посоветовал переходить на зимнюю резину при температуре воздуха ниже пяти градусов днем и наличии ночных заморозков. В ближайшую неделю такой погоды в столице не прогнозируется.

